Відома модель Белла Хадід показала себе під час роботи

На фото красуня сиділа в чорному купальнику, а волосся зібрала в хвіст. Зірка перебувала на колінах, без сорому демонструючи свої достоїнства фігури. На другому знімку Белла вже була біля великого кругляка в іншому купальнику, а поруч можна побачити невідомого хлопця. На третьому кадрі Хадід вже лежала на шезлонгу в спідниці і топі. Ще на одному кадрі красуня була в накидці і без ліфчика. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Ця зйомка - це все", "залишайся в безпеці"," Я люблю тебе, ти красива"," Божественна", " Скоро твій день народження !!", "Як це могло бути так красиво", "ти така красива", "Королева королев", "Прекрасно", "ти найкрасивіша", "я люблю тебе як красиво", "Goddess", "королева мого серця і мого життя", "прекрасна богиня".

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід спантеличила мережу знімком з кругленьким животиком.

Як відомо, старша сестра Белли модель Джіджі вагітна. Белла вирішила підіграти сестрі, встала поруч з нею і вип'ятила вперед свій живіт. Обидві дівчини стояли на траві, підставивши обличчя сонцю. Варто відзначити, що вийшло у Хадід дуже правдоподібно.

Нагадавши, струнка Белла Хадід в зухвалому образі розставила ноги до непристойності

А ще Politeka писала, що Белла Хадід в жарких позах показала свої бездоганні вигини

Також Politeka повідомляла, що Напівроздягнена Белла Хадід з Victoria's Secret пробудила апетит, побешкетувавши на кухні



