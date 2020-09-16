Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала кадрами, зробленими під час домашнього тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Екзерсіс у звичній обстановці", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах розповніла Волочкова тренується, тримаючись рукою за балетний верстат. У якийсь момент знаменитість скидає курточку, неабияк при цьому пропотівши.

Однак шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись кадрами в Сторіс. Проте, багато хто з них би помітили, що шпагат у знаменитості вже не той.

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"Будьте щасливі! Давайте радіти один за одного і ділитися позитивом", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова позує в морі, дивно граючи з водою. А оскільки знаменитість закрила можливість що-небудь говорити під своїми постами, користувачі Мережі не змогли їй сказати, що їх кумир виглядає так, ніби втік з дитячого садка.

Як відомо, балерину хейтять за лукавство – користувачі критикують за те, що на одних фотографіях вона позує в різних релігійних місцях, а після цього постить знімки з неймовірно відвертою тематикою.

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