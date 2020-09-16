Российскую актрису Дарью Белоусову, которой приписывают роман с Михаилом Ефремовым, обвинили в разгроме съемного жилья актера

Об этом передает Politeka со ссылкой на российское ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Так, Анна Зехерман (хозяйка квартиры, которую арендовал Ефремов) рассказала некоторые подробности о жизни актера и его предполагаемой любовницы.

По словам женщины, артисты довели ее апартаменты до ужасающего состояния.

"Это окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, холодильник не работает, плита – через пень колоду. Здесь стоял новый пылесос, Дарья его украла. Однажды она мне сказала: "Анночка Николавна, у вас унитаз треснул". Полагаю, что это Михаил Ефремов промахнулся. Ковры прожженные выкинуты. В квартире пахло и две недели не выветривалось нечто, из-за чего были выкинуты матрац, покрывало, одеяло, подушки, занавески. Считаю, что они курили что-то вместе", – поделилась Анна.

По ее словам, после сожительства Ефремова с Белоусовой сумма ущерба, причиненная ее квартире составила приблизительно 365 тысяч рублей (около 130 тысяч гривен).

Politeka сообщала, что во вторник, 8 сентября, судья Пресненского районного суда Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. По решению суда, он признан виновным в ДТП на Смоленской площади. Его отправят в колонию общего режима на 8 лет. Из зала суда его вывели в наручниках.

Приговор суда Михаил Ефремов слушал стоя с закрытыми глазами. Более того, экспертиза доказала, что в момент совершения ДТП актер был в состоянии алкогольного опьянения, и именно Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля. Судья также заявил, что никаких данных об отказе тормозов у автомобиля артиста нет. Его авто двигалось со скоростью 75-90 км/ч перед столкновением. Доказательств вины Михаила Ефремова для разрешения уголовного дела, которые предоставила сторона обвинения в рамках судебного разбирательства, достаточно. Актер, который ранее заявлял, что не помнит, был ли он вообще за рулем, в силу нетрезвого состояния в момент трагедии, в последний момент решил-таки признать вину.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Как сообщала Politeka, семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной.

Также Politeka писала, что всплыли вопиющие подробности в деле Михаила Ефремова: "Политическая расправа".