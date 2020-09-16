Популярна співачка Віра Брежнєва показала доньку Сару, яка помітно подорослішала
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала в сторіз соцмережі "Instagram" фото своєї десятирічної спадкоємиці в яскравому образі. Сара постала в небесно-блакитному ТОПі, під яким видно чорний купальник. Волосся дівчинки пофарбовані в різні відтінки рожевого на кінчиках, а також заплетені в кілька тугих кісок, в яких можна помітити і фіолетові пасма.
Судячи зі знімку, Сару сфотографували вдома-на задньому плані можна помітити вікно квартири і карниз зі шторками. "Моя подружка", - підписала публікацію Віра Брежнєва. На жаль, користувачі не змогли прокоментувати зовнішній вигляд красуні, проте співачка вказала профіль своєї дочки в "Instagram".
Раніше Віра Брежнєва кардинально змінила зовнішність і на одному з відео з'явилася з незвичною для неї короткою стрижкою. Такий образ чимало здивував її відданих шанувальників, які звикли бачити співачку з довгим волоссям. Думки про такі зміни різко розділилися: деяким коротка зачіска виконавиці не сподобалася, але знайшлися такі, яка вона припала до смаку.
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Брежнєва поспішила порозумітися перед фанатами і розповіла, що нову стрижку буде носити ненадовго - вона потрібна для одного з проектів.
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