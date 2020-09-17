Громадський діяч Андрій Пальчевський вказав помилки влади в боротьбі з епідемією китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, лідер партії " Перемога Пальчевського "попередив українців про тяжкі наслідки в ефірі телеканалу" NewsOne " (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Немає жодної вакцини, яка була б вже в робочому стані. Найголовніше, коли вони будуть? Всі планують на березень наступного року-до нього ж треба дотягнути. Розумієте, для того, щоб дотягнути, необхідно, щоб керівництво країни мало авторитет і говорило людям", - зазначив Андрій Пальчевський.

Він звернув увагу, що поки українці в регіонах дотримувалися карантину, в столиці до епідемії ставилися безвідповідально. Відзначилися навіть представники влади.

"Українці ж народ дисциплінований, до речі, був до пори до часу. Було сказано: сидіть вдома - всі сидять вдома. Сидять вдома Черкаси, сидить вдома Львів, сидить вдома Одеса, сидить вдома Харків, а в Києві в ресторанах гуляють ті самі, які є "слугами народу". Не було в ресторані у якогось коли збіговиська в цей момент? Не було у нас нічних дискотек, на яких були присутні перші особи міста? Були! І це на людей подіяло гірше, ніж вірус", - підкреслив Пальчевський.

Громадський діяч назвав причину, через яку в Україні від вірусу помирає так багато людей:

"До речі, дружина президента захворіла, а значить могли заразитися люди - слава Богу, вона одужала. Ось вам і показник. А якби щось сталося? Позавчора майже 70 людей померло. Україна посідає друге місце за смертністю, так ви хочете, щоб вирвалася на перше? Проблема в тому, що ми не підготувалися за той золотий період, який нам послали час і відстань".

На думку Андрій Пальчевського, до плачевної ситуації призвела некомпетентність керівництво МОЗ. Навіть зараз гроші на боротьбу з хворобою йдуть на бік.

"У нас були три міністри - всі слабкі. Зараз прийшов Степанов, який, позичивши очі у спаніеля каже, що ліків не буде і лікування буде проходити важко. А де Степанов? Він мав бути сторожовим собакою фонду-ковід, а фонд віддали і куди - на будівництво доріг. А що з дорогами відбувається, коли їх будують - там красти легше. Вони всі розбазарили, вдадуться, потопчуться, всі спишуть на президента Володимира Зеленського і розбіжаться з мільйонами по різних країнах", - підсумував лідер "Перемоги Пальчевського".

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