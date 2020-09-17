Общественный деятель Андрей Пальчевский указал ошибки власти в борьбе с эпидемией китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, лидер партии "Перемога Пальчевського" предупредил украинцев о тяжелых последствиях в эфире телеканала "NewsOne" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Нет ни одной вакцины, которая была бы уже в рабочем состоянии. Самое главное, когда они будут? Все планируют на март следующего года - до него же надо дотянуть. Понимаете, для того, чтобы дотянуть, необходимо, чтобы руководство страны имело авторитет и говорило людям", - отметил Андрей Пальчевский.

Он обратил внимание, что пока украинцы в регионах соблюдали карантин, в столице к эпидемии относились безответственно. Отличились даже представители власти.

"Украинцы же народ дисциплинированный, кстати, был до поры до времени. Было сказано: сидите дома - все сидят дома. Сидят дома Черкассы, сидит дома Львов, сидит дома Одесса, сидит дома Харьков, а в Киеве в ресторанах гуляют те самые, которые являются "слугами народа". Не было в ресторане у некого Коли сборища в этот момент? Не было у нас ночных дискотек, на которых присутствовали первые лица города? Были! И это на людей подействовало хуже, чем вирус", - подчеркнул Пальчевский.

Общественный деятель назвал причину, по которой в Украине от вируса умирает так много людей:

"Кстати, супруга президента заболела, а значит могли заразиться люди - слава Богу, она выздоровела. Вот вам и показатель. А если бы что-то случилось? Позавчера почти 70 человек умерло. Украина занимает второе место по смертности, так вы хотите, чтобы вырвалась на первое? Проблема в том, что мы не подготовились за тот золотой период, которое нам послало время и расстояние".

По мнению Андрей Пальчевского, к плачевной ситуации привела некомпетентность руководство Минздрава. Даже сейчас деньги на борьбу с болезнью уходят на сторону.

"У нас были три министра - все слабые. Сейчас пришел Степанов, который, одолжив глаза у спаниэля говорит, что лекарств не будет и лечение будет проходить тяжело. А где Степанов? Он должен был быть сторожевой собакой фонда-ковид, а фонд отдали и куда - на строительство дорог. А что с дорогами происходит, когда их строят - там воровать легче. Они все разбазарили, прибегут, потопчутся, все спишут на президента Владимира Зеленского и разбегутся с миллионами по разным странам", - подытожил лидер "Перемоги Пальчевського".

Напомним, что Пальчевский раскритиковал власть за неравный карантин

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