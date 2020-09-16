Популярна телеведуча Алла Мазур, яку несподівано підкосив рак, здивувала новою зовнішністю

Про це пише Politeka.net.

Несподівані знімки зірка українського телебачення опублікувала у своєму Особистому Instagram.

Так, Алла Мазур вперше показала себе без волосся і розповіла, хто її надихнув на боротьбу з онкологією.

"Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку", - зізналася телеведуча у Instagram.

Вона також закликала українців не боятися змін та вірити у власні сили.

"Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся Небу: там справді дививожним чином підказують нам шлях", - додала телеведуча у публікації.

Шанувальники миттєво відреагували на пост Алли Мазур та захопилися її новою зовнішністю.

"Алла, Ви - супер, так тримати!", "З днем народження! Усього найкращого", "Яка Ви гарна! Здоров"я Вам на многії літа!", "З днем народження! Будьте щасливі!", "Дай бог здоровья!", "Алочка, ви велика молодець. Здоров'я це найцінніше у житті. Ця хвороба невідомо від чого виникає і це лякає. А ще лякають ціни на лікування. Нажаль люди вмирають від того, що немає грошей", "Красуня в будь-якому образі!", "Аллочко, ви - неперевершена!", "Ви неймовірна. Нехай Господь вас оберігає та супроводжує усе ваше життя ! Міцного вам здоров’я та многая літа", "Коли тобі імпонує людина, її мислення, її манера спілкування, її добрі очі і така щира посмішка, то будь - які фото прекра сні. Я дякую Вам за Вашу силу перед труднощами, дякую Вам за Вашу перемогу", "Як пасує ця стрижка. Класна, молода" - написали вони у коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, викликала фурор знімком з відпустки.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.