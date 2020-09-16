Популярная телеведущая Алла Мазур, которую неожиданно подкосил рак, удивила новой внешностью

Об этом пишет Politeka.net.

Неожиданные снимки звезда украинского телевидения опубликовала в своем личном Instagram.

Так, Алла Мазур впервые показала себя без волос и рассказала, кто ее вдохновил на борьбу с онкологией.

"Меня вдохновляла одна зрительница. Которая написала: ваша работа в эфире доказывает нам, что победить можно. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особо бояться не стоит. Потому что главное-очистить организм. А волосы-отрастут. И жизнь подбросит вам новый образ: который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае", - призналась телеведущая в Instagram.

Она также призвала украинцев не бояться перемен и верить в собственные силы.

"Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и свои силы. Доверьтесь небу: там действительно удивительным образом подсказывают нам путь", - добавила телеведущая в публикации.

Поклонники мгновенно отреагировали на пост Аллы Мазур и восхитились ее новой внешностью.

"Алла, вы-супер, так держать!", "С днем рождения! Всего наилучшего", " какая вы красивая! Здоров"я вам на многие лета!", "С днем рождения! Будьте счастливы!", "Дай бог здоровья!", "Алочка, вы большая молодец. Здоровье это самое ценное в жизни. Эта болезнь неизвестно от чего возникает и это пугает. А еще пугают цены на лечение. К сожалению люди умирают от того, что нет денег", "Красавица в любом образе!", "Аллочко, вы - непревзойденная!", "Вы невероятная. Пусть Господь вас оберегает и сопровождает всю вашу жизнь ! Крепкого вам здоровья и многая лета", "Когда тебе импонирует человек, ее мышление, ее манера общения, ее добрые глаза и такая искренняя улыбка, то любые фото прекрыть сне. Я благодарю вас за Вашу силу перед трудностями, спасибо Вам за Вашу победу", "Как идет такая стрижка. Классная, молодая!" - написали они в комментариях под публикацией.

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, произвела фурор снимком из отпуска.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.