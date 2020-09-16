Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників: як можна в 51 виглядати настільки шикарно
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в крихітному рожевому бікіні.
Джей Ло розташувалася на підстилці на пляжі біля самої кромки води. Красуня прийняла томну позу: вляглася на бік, підставивши руку під голову. Вдалий ракурс дозволив шанувальникам вдосталь насолодитися її апетитним бюстом, а також захопитися ніжними лініями стегон. Зірка спрямувала погляд у бік заходу сонця.
Лопес зібрала волосся в пучок та доповнила лук великими сережками-кільцями.
"Почуття золота. Тримайтеся за останні кілька миттєвостей літа ... 🌤 ",- Дженніфер здивувала романтичним настроєм.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
"Це сяйво для мене 💛»
"Чому ти така ідеальна?😘»
"королева🔥"
"Якщо в 51 рік я буду виглядати не так, викиньте мене 😩"
"Чудова богиня 😍 👑 "
"Ти завжди світишся !! 💓"
"Богиня пляжу! Тепер цей пісок благословенний!!!"
Раніше ми повідомляли, Джей Ло збентежила брутальним образом фатальної красуні. Зірка постала на опублікованому в соцмережі фото в чорній сіточці, крізь яку видно все. Актриса повернулася до камери боком, млосно нахиливши голову до плеча і закривши очі. Смокі-макіяж і волога укладка доповнили розкішний лук.
"ти найкрасивіша жінка, яку я бачив", "хотів би я поцілувати тебе", "ти дійсно надихаєш, ніколи не старієш", "найкраща танцівниця, співачка, актриса, мама в світі !!! Молодець !!! І наймолодша в свої роки... Я захоплююся", - відреагували користувачі.
Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.
Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопез потрясла своїм голосом.
Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопез засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі