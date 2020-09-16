Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес не перестає дивувати шанувальників: як можна в 51 виглядати настільки шикарно

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в крихітному рожевому бікіні.

Джей Ло розташувалася на підстилці на пляжі біля самої кромки води. Красуня прийняла томну позу: вляглася на бік, підставивши руку під голову. Вдалий ракурс дозволив шанувальникам вдосталь насолодитися її апетитним бюстом, а також захопитися ніжними лініями стегон. Зірка спрямувала погляд у бік заходу сонця.

Лопес зібрала волосся в пучок та доповнила лук великими сережками-кільцями.

"Почуття золота. Тримайтеся за останні кілька миттєвостей літа ... 🌤 ",- Дженніфер здивувала романтичним настроєм.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Це сяйво для мене 💛»

"Чому ти така ідеальна?😘»

"королева🔥"

"Якщо в 51 рік я буду виглядати не так, викиньте мене 😩"

"Чудова богиня 😍 👑 "

"Ти завжди світишся !! 💓"

"Богиня пляжу! Тепер цей пісок благословенний!!!"

Раніше ми повідомляли, Джей Ло збентежила брутальним образом фатальної красуні. Зірка постала на опублікованому в соцмережі фото в чорній сіточці, крізь яку видно все. Актриса повернулася до камери боком, млосно нахиливши голову до плеча і закривши очі. Смокі-макіяж і волога укладка доповнили розкішний лук.

"ти найкрасивіша жінка, яку я бачив", "хотів би я поцілувати тебе", "ти дійсно надихаєш, ніколи не старієш", "найкраща танцівниця, співачка, актриса, мама в світі !!! Молодець !!! І наймолодша в свої роки... Я захоплююся", - відреагували користувачі.