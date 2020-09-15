Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про плачевну ситуацію для партії "Слуга народу" перед місцевими виборами

Причини падіння популярності чинної влади Пальчевський озвучив в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Існує повна "фронда" сьогоднішньому керівництву. Існує 5% прохідних на території другого за значимістю, а політично-першого міста, Дніпра, тому що це місто президентів. Якщо приєднати до великого Дніпра (ким треба було бути, щоб придумати таку назву), трохи менш великий Кривий Ріг, то вийде, що і там, і там настало розчарування, яке абсолютно очевидно. Хоча б тому, що Юзика, чергового "квартальця", вигнали з претендентів керувати містом. Те ж саме відбувається в Києві, Харкові, Херсоні та в Одесі", - підкреслив Андрій Пальчевський.

За словами громадського діяча, кожна нова влада виявляється все гірше і гірше для українців. Зараз президент Володимир Зеленський і його соратники знаходяться далеко не в кращому становищі:

"Сьогодні вже лежачого не б'ють, ось яка ситуація. Але в лежанні Зеленського є дуже погана перспектива для країни, тому що партія війни, реваншистську крило імені Порошенко, ці шахраї, злодії і губителі власної землі вже на тлі горбатих влади виглядають рівніші. Ось таке наше українське життя: від кращого до гіршого, від гіршого до ще гіршого".

Громадський діяч пояснив, чим "слуги народу" викликають таке невдоволення українців, і передбачив подальші дії президента:

"Чому зараз стільки критики на адресу не тільки президента, але і всього "ЗЕболота" - тому що обіцяли те, що хотіли люди. Вже і фільм зняли, і назвали "Слуга народу", вже все було: і у в'язниці він там сидів, і сльози лив, і олігархів шестерив. Всі сподівалися на це... Тому для Володимира Зеленського хороша новина: зараз ситуація буде такою, що він буде змушений піти на екстрені заходи: обов'язково кадровий склад треба перетрушувати, людців своїх".

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