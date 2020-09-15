Погода в Україні 15 Вересня змінить настрій, потепління накриє з "головою", але радіти не варто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, на заході буде 24-28 градусів тепла вдень і близько 11-15 за Цельсієм вночі. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами.

Схожою ситуація буде і на півночі країни. Повітря у світлий час доби прогріється до 22-27 зі знаком «плюс». У нічний час їх змінять «свіжі» 12-16 за Цельсієм. Опадів не передбачається.

У центральних регіонах сьогодні буде сонячно і тепло: 24-28 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 12-15 градусів зі знаком «плюс».

На півдні України також очікується тепла погода: близько 25-28 градусів за Цельсієм. Вночі, правда, стовпчик термометра покаже від 14 до 18 тепла. Очікується хмарність, але дощів не прогнозується.

На Сході сьогодні також сухо і тепло: від 23 до 26 зі знаком «плюс». Вночі їх змінять комфортні 12-15 тепла.

У Києві та області сьогодні буде 25-27 градусів за Цельсієм. А ось вночі на вулиці похолодає до 14-16 тепла.

У найближчі пару днів синоптики прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки в більшості областей країни.

Нагадаємо, що Київ під загрозою, клімат в області кардинально зміниться: до чого готуватися українцям.

Як Politeka писала, що антициклон і атмосферний фронт розірвуть Україну, які регіони в зоні ризику: "дощі, туман і...".

Також Politeka повідомляла, що нова напасть знайдена на одному з пляжів Одеси: де не можна відпочивати.