Антициклону вдалося потіснити з Україну дощову та прохолодну погоду

Про це у своєму прогнозі повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 15 вересня, в усіх українських регіонах буде сонячно та сухо завдяки високому атмосферному тиску, який пішов від європейського антициклону.

"Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня досягне +24+29 градусів, на Сумщині та у північних районах Чернігівщини +21+24 градуси. У Києві завтра - без змін, сухо, ясно, +25 градусів", - зазначила Діденко.

Однак, як попереджає авторитетний синоптик, потім українцям слід готуватися до різкої зміни погоди.

Вже наприкінці тижня температура повітря впаде до +18 градусів вдень.

"У середу-четвер очікується пік тепла, +25+31 градус, а вже 18, 19 та 20 вересня, тобто, в кінці тижня, температура повітря скаже юхуууу!!! і стрибне вниз до +12+18 градусів, лише на Півдні буде на кілька градусів тепліше", - продовжила синоптик.

Наталка Діденко попередила, що наприкінці тижня також повернуться дощі, а більше за всех не пощастить мешканцям західних регіонів.

"Атмосферний фронт притягне у четвер в Україну дощі, спочатку на західні області, потім пройде по Півночі та трохи по Центру. А ось східні області та південну частину майже не зачепить. Там - дуже сухо і, відповідно, пожежнонебезпечно", - резюмувала синоптик у своєму Facebook.

Нагадаємо, що погода змінить акценти, від дощів не залишиться і сліду: до чого готуватися.

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