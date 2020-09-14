Місцева влада напередодні виборів намагається створити міф про безальтернативність
Подібну думку в ефірі телеканалу 112 Україна заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.
За його словами, місцеві політики намагаються "вбити" українцям в голову тезу про те, що "вони хороші".
"На тлі падаючої зеленої влади, на тлі Мері Поппінс, яка відлітає на зеленій парасольці в бік Ростова-на-Дону, спливає і тримається місцева влада. У них є головне завдання - створити міф про безальтернативність, про те, що вони такі хороші... П'ять років для реалізації своїх амбіцій, крім бажання нажратися грошей є ще якісь?",- задався питанням лідер партії "Перемога Пальчевського".
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Пальчевський також поцікавився, де можна побачити побудовані лікарні і дороги, адже в документації про освоєння бюджету влада пише зовсім інше.
"Де побудовані лікарні, де побудовані дороги? Я сьогодні поїхав, вулиця Милославська... 165 млн виділено і освоєно, а дорога виглядає так, ніби там вчора тільки завершилися бої і завтра продовжаться... Кинуті об'єкти, божевільне будівництво поруч... Хочеться сказати, у нас є два шляхи... Там ще такі плакати, і там написано: "Завжди з вами, кияни". Ще й погрожують залишитися назавжди... І ця теорія, як би не було гірше, вона не повинна мати місце бути", - впевнено резюмував громадський діяч в ефірі телеканалу.
Раніше Андрій Пальчевський запропонував обмежити терміни для депутатів і президентів.
"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба" - заявив Пальчевський.
На його думку, депутати теж не повинні засиджуватися на своїх місцях.
Він нагадав, що в Конгресі США заміну депутатів розглядають кожні два роки, адже розчарування у суспільства настає після першого року,
Нагадаємо, що Пальчевський розкритикував владу за нерівний карантин
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