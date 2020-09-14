"У нас є тільки два шляхи..."

Місцева влада напередодні виборів намагається створити міф про безальтернативність

Подібну думку в ефірі телеканалу 112 Україна заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, місцеві політики намагаються "вбити" українцям в голову тезу про те, що "вони хороші".

"На тлі падаючої зеленої влади, на тлі Мері Поппінс, яка відлітає на зеленій парасольці в бік Ростова-на-Дону, спливає і тримається місцева влада. У них є головне завдання - створити міф про безальтернативність, про те, що вони такі хороші... П'ять років для реалізації своїх амбіцій, крім бажання нажратися грошей є ще якісь?",- задався питанням лідер партії "Перемога Пальчевського".

Пальчевський також поцікавився, де можна побачити побудовані лікарні і дороги, адже в документації про освоєння бюджету влада пише зовсім інше.

"Де побудовані лікарні, де побудовані дороги? Я сьогодні поїхав, вулиця Милославська... 165 млн виділено і освоєно, а дорога виглядає так, ніби там вчора тільки завершилися бої і завтра продовжаться... Кинуті об'єкти, божевільне будівництво поруч... Хочеться сказати, у нас є два шляхи... Там ще такі плакати, і там написано: "Завжди з вами, кияни". Ще й погрожують залишитися назавжди... І ця теорія, як би не було гірше, вона не повинна мати місце бути", - впевнено резюмував громадський діяч в ефірі телеканалу.

Раніше Андрій Пальчевський запропонував обмежити терміни для депутатів і президентів.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба" - заявив Пальчевський.

На його думку, депутати теж не повинні засиджуватися на своїх місцях.

Він нагадав, що в Конгресі США заміну депутатів розглядають кожні два роки, адже розчарування у суспільства настає після першого року,

Нагадаємо, що Пальчевський розкритикував владу за нерівний карантин

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський назвав винних у ситуації з китайським вірусом в Україні

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, які питання в Києві вимагають термінового втручання