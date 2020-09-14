Укрзалізниця припинила продаж квитків і відправку пасажирів з окремих залізничних станцій у зв'язку з карантином

Пов'язано це з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net з посиланням на сайт перевізника. Так, з 00:01 14 вересня закрито продаж квитків на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на наступні поїзди:

№ 81/82 Київ-Ужгород;

№ 136/135 Снятин-Одеса-Чернівці

№ 122/121 Миколаїв-Рівне;

№ 88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса-Ужгород;

№ 110/109 Львів-Херсон;

№ 779/780 Суми-Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ-Шостка;

№ 774/773 Київ-Шостка;

№ 45/46 Ужгород-Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель-Київ;

№ 43/44 Галич-Київ-Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів-Тячів;

№ 117/118 Київ - Чернівці.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1. Відзначається, що на зазначених станціях з поїздів можна буде тільки вийти - посадка пасажирів заборонена. У разі відмови від поїздки з "карантинної" станції, українці можуть здати квитки і отримати гроші назад в терміни не пізніше однієї години після відправки поїзда. Повернення проводиться в пунктах продажу квитків або через електронний "особистий кабінет користувача".

Раніше ми повідомляли, з 24 серпня Укрзалізниця закрила продаж квитків з чотирьох станцій у зв'язку із загостренням епідемічної ситуації: у Коломиї, Острозі, Чернівцях та Радивилові. Крім того, перевізник змінив маршрут прямування деяких поїздів з і в Чернівці.

Нагадаємо, з 14 вересня в деяких регіонах посилили карантин. Після впровадження "зон" вперше Київ і Вінниця потрапили в «помаранчеву». У червоній зоні, де діють більш жорсткі обмежувальні заходи, знаходяться Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та інші населені пункти.

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