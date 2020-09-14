Укрзализныця прекратила продажу билетов и отправку пассажиров из отдельных железнодорожных станций в связи с карантином

Связано это с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net со ссылкой на сайт перевозчика. Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на следующие поезда:

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

№ 122/121 Николаев - Ровно;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов -Херсон;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 786/785 Киев - Шостка;

№ 774/773 Киев - Шостка;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов - Тячев;

№ 117/118 Киев - Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1. Отмечается, что на указанных станциях с поездов можно будет только выйти - посадка пассажиров запрещена. В случае отказа от поездки из "карантинной" станции, украинцы могут сдать билеты и получить деньги обратно в сроки не позднее одного часа после отправки поезда. Возврат проводится в пунктах продажи билетов или через электронный "личный кабинет пользователя".

Ранее мы сообщали, с 24 августа Укрзализныця закрыла продажу билетов из четырех станций в связи с обострением эпидемической ситуации: в Коломые, Остроге, Черновцах и Радивилове. Кроме того, перевозчик изменил маршрут следования некоторых поездов из и в Черновцы.

Напомним, с 14 сентября в некоторых регионах ужесточили карантин. После внедрения "зон" впервые Киев и Винница попали в «оранжевую». В красной зоне, где действуют более жесткие ограничительные меры, находятся Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск и другие населенные пункты.

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