"Раз так зачепило, не в око, а в бров"

У чоловіка співачки Наташі Корольової Тарзана здають нерви. Артист викликав фурор заявою в соцмережі

Як передає Рoliteka.net, 50-річний бодібілдер і стриптизер Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) попросив публіку не втручатися в їх з дружиною приватне життя. Про це зірка повідомив у себе в мікроблозі в Інтастаграм.

Так, Глушко, зажадав "припинити втручання і видалити інформацію і зображення, зібрані і поширені з порушенням закону".

"Днями багато ЗМІ, телеграм-канали та інші розповсюджувачі інформації в порушення встановлених законами обмежень, без моєї згоди і без згоди моєї дружини Наташі Корольової поширили відомості про наше приватне і сімейне життя, плітки, чутки та іншу недостовірну інформацію, в тому числі, інформацію з тієї сфери, яку ми відносимо до особистої та сімейної таємниці. Зазначеними діями нам заподіяно істотну шкоду, в тому числі, моральну. У зв'язку з цим ми вимагаємо припинити будь-які втручання в наше приватне життя, і не допускати надалі щодо нашої сім'ї ніяких незаконних публікацій та інших дій", - йдеться в заяві Сергія.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати пост артиста:

"Самі афішуєте своє особисте життя, а потім кричите..."

"Дивні вимоги. Виставляти всього себе на показ, провокувати людей своїми знімками і постами і потім пред'являти що хтось лізе в ваше особисте життя..... ви собі лестите"

"поменше дупу голу показуй"

"Щастя має бути тихим"

"Самі створюєте про себе негативне враження, живете в п'яному угарі і розпусті і все людям напоказ, беріть приклад з інших сімей - Галкіна, Ніколаєва, Пригожина і т. д і т. п."

"Раз так зачепило, не в око а в бров😉"

"Бережіть Наташу, скільки ж треба сил, щоб впоратися з цим брудом, бережіть, їй ще ставити сина на ноги, без неї він не впорається"

Нагадаємо, нещодавно в родині Корольової і Тарзана спалахнув скандал: під час відсутності співачки вдома з їх квартири зникли її коштовності в сумі 5 млн рублів. Корольова звинуватила в крадіжці 23-річну Анастасію Ш. Пізніше з'явилася інформація, що дівчина до того ж вагітна від Глушка.

Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".

Як повідомляла Politeka, епатажна Королева зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.