Знаменита українська співачка Віра Брежнєва повеселилася на зйомках "ритму" в провокативному і сміливому костюмі

Не так давно артистка розповіла, як взяла участь у зйомках "ритму" на прохання Дмитра Монатіка та Олени Коляденко. Колеги вже досить щільно спілкуються, є хорошими друзями і на початку літа випустили свій спільних хіт "Вечериночка", який як і раніше займає перші місця в хіт-парадах.

Дмитро і віра також виступили в Одесі на святі, а також Віра приїжджала спеціально на концерт Монатіка, щоб виступити з ним, зробивши при цьому сюрприз чоловікові, який навіть не знав про приїзд подруги.

З цього приводу на фан-акаунті віри також невеликий ролик зі зйомок "ритму", на якому сама зірка позує в ліфчику з великих срібних каменів, міні-спідниці такого ж дизайну і світлого відтінку.

"Ритм набрав 2000000 переглядів на @youtube. Спасибі вам велике за такий прекрасний # ритм", - сказано на фан-акаунті.

Також до цього на одному з останніх відео співачка постала з короткою стрижкою, що чимало здивувало її численних фанатів, які звикли бачити віру з довгими розкішними локонами.

Брежнєва поспішила заспокоїти розчулених фоловерів, пояснивши, що коротка стрижка – це ненадовго і необхідно для одного з проектів, в якому бере участь Віра.

Думки про новий образ співачки у фанатів розійшлися. Деяким подобається новий образ знаменитості, але є і ті, яким коротка стрижка дружини Меладзе не сподобалася.

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