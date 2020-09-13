Громадський діяч Андрій Пальчевський обурився діями української влади під час пандемії

Він прокоментував ситуацію в країні в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Київ вже в помаранчевій зоні, він буде в червоній через два тижні, в цьому немає ніяких сумнівів. Ковід-скептикам я нагадую, що 72 людини померло сьогодні. Антирекорд у нас в п'ять разів більше, ніж зазвичай. І це тільки початок. Зона буде переміщатися від Заходу до Києва семимильними кроками", - попередив громадський діяч.

Він звернув увагу, що карантин в Україні дотримуються нерівномірно. Таке ставлення до контролю захворюваності викликає негативну реакцію населення.

"Після того, що влада витворяла, в тому числі центральна влада - абсолютно пропустили період довірчих відносин з народом... Хтось ходить на нічні дискотеки і це сходить з рук. Ви розумієте, що з народом так не можна. Якщо всі сидять вдома, то всі сидять вдома", - підкреслив Андрій Пальчевський. - "Я розумію, що люди стомилися. Для цього існує керівництво країни, яке своїм прикладом показує, що це не жарт".

На думку громадського діяча, українцям необхідно переймати досвід інших країн у боротьбі з хворобою, але замість цього чиновники тільки розчаровують:

"Шведи показали, як треба себе вести, вони маски не вводили. Смертність там майже в п'ять разів вище, ніж в сусідніх країнах. Але шведи навчилися боротися з хворобою. Ми ж підійшли до найгіршого варіанту зараз: у нас Степанов, міністр охорони здоров'я, заявив з очима спаніеля, сумними такими, добрими, що у нас немає ліків. А хто винен? Винні вони".

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився за обмеження термінів для депутатів і президента: «чим швидше вони змінюються...».

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