Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася достоїнствами в салатовій сукні

Молода і дуже популярна модель прославилася завдяки бездоганному почуттю стилю. Кожен день красуня публікує в соціальній мережі Instagram спекотні фото, на яких позує в сукнях з найсміливішими декольте і розрізами на стегнах. При цьому Бахарі подобається залишати місце для уяви.

Дівчина не публікує відвертих кадрів і не оголюється для занадто сміливих фото. Їй подобається робити акцент на грудях і підкреслювати пишні стегна, тому цей раз також не був винятком. На стильному фото модель з'явилася в салатовому міні-сукні з незвичайними вирізами з боків в такому ж стилі був зроблений і глибокий виріз на бюсті.

Сміливий вибір вбрання не залишився непоміченим фанатами:

"Зачаровує Малятко», «правило Діви👌», «гаряче гаряче🔥 🔥 🔥 💖 😘», «виглядає хорошою дівчиною👌 🏼", " коли ви # найкрасивіша жінка в світі, просто зайдіть в будь-який бар або ресторан, і всі будуть святкувати разом з вами. 😍💘!", "Насолоджуйся цим👍 😎», «ти така ідеальна 😍 💚 »" добро милостиво. 😭 🙌 🏽 ", "Вразила наповал»" фантастичне декольте», - написали фанати.

Ми також писали, що оень рідко ділиться особистими кадрами не з постановочної зйомки, тому такі фото завжди набирають більше коментарів від фанатів. Під одним з таких кадрів шанувальники бурхливо обговорили фігуру знаменитості.

Справа в тому, що Бахарі показала себе в кислотно-салатовому бікіні і тут же захопила мережу розмірами бюста і стегон:

"Хто буде такий щасливий з тобою, дитинко?", "Як красиво, стильно😍 😍», «так, це красива дівчина», «подивися на себе🔥«," Ваш наступний пункт призначення? 👍»,

Також раніше модель не змогла приховати пружні форми в занадто короткій маєчці. Дівчина приміряла новий трендовий одяг в спортивному стилі.

Тому фото, на якому дівчина лише в ультра-короткій маєчці і спортивних штанях дуже здивувало шанувальників. Свої довгі локони Бахарі залишила розпущеним, а щоб показати груди у всій красі, і зовсім задерла одну руку вгору. Сонячне фото на заході вразило користувачів Instagram.

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