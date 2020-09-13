Голлівудська зірка Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джемса Бонда, застрягла на карантині

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове фото і поділилася новинами на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Актриса постала перед шанувальниками на балконі в домашньому образі: на ній можна помітити сіру майку, бейсболку і сонцезахисні окуляри. Знаменитість зробила селфі, відобразивши не тільки свою красу, але і прекрасний пейзаж.

"День перший карантинної ізоляції в Сеулі", - підписала Ольга Куриленко. - "Можливо, я не зможу отримати його вдруге, проте прямо зараз це вимога уряду Південної Кореї, і немає ніякого способу обійти його. Це повинен робити кожен, хто в'їжджає в країну ☺ У мене немає вибору".

Користувачі підтримали актрису в коментарях, а також в черговий раз похвалили за красу і таланти:

"Прекрасна дівчина і талановита актриса, моє захоплення, одна з кращих представниць людства️"; "принаймні, у тебе є сонце️️"; "Така талановита! Будь ласка, подбайте про себе в ці божевільні часи / зйомки. Ти така красива!"; "Олечка ви прекрасні"; "та ти супер прекрасна".

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

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