Голливудская звезда Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джемса Бонда, застряла на карантине

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото и поделилась новостями на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Актриса предстала перед поклонниками на балконе в домашнем образе: на ней можно заметить серую майку, бейсболку и солнцезащитные очки. Знаменитость сделала селфи, запечатлев не только свою красоту, но и прекрасный пейзаж.

"День первый карантинной изоляции в Сеуле", - подписала Ольга Куриленко. - "Возможно, я не смогу получить его второй раз, однако прямо сейчас это требование правительства Южной Кореи, и нет никакого способа обойти его. Это должен делать каждый, кто въезжает в страну 🤷🏻‍♀️ У меня нет выбора".

Пользователи поддержали актрису в комментариях, а также в очередной раз похвалили за красоту и таланты:

"Прекраснейшая девушка и талантливая актриса, моё восхищение, одна из лучших представительниц человечества 🙏😌"; "По крайней мере, у тебя есть солнце 😀 ☀️"; "Так талантлива! Пожалуйста, позаботьтесь о себе в эти сумасшедшие времена/ съемки. Ты такая красивая!"; "Олечка Вы прекрасны"; "да ты супер прекрасна".

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

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