Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала мережу, показавши кадри репетиції з цирку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені завжди цікаво освоювати щось нове і незвідане раніше, поєднувати непоєднуване, ризикувати, створювати інтеграції, захоплюватися і реалізовувати себе у творчості в різних інтерпретаціях, розкриваючи грані таланту.🩰 🐣 І ніколи не шкодую ні сил, ні часу.😊 Репетиції в чарівній атмосфері цирку - це особливий стан душі", - йдеться в повідомленні.

Не забула Волочкова розповісти про те, що вона працьовита і люби бути в «творчій іпостасі».

А працьовитості у мене не відняти. Я так люблю бути у творчій іпостасі!🙏 😊 🩰 🦢 🎭 І особливо я люблю бути на висоті! У всьому.😊 Величезна моя сердечна подяка всьому колективу Циркового училища за те, що так тепло прийняли мене у свою творчу сім'ю», - уточнюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що Коментарі при цьому Волочкова залишила закритими, оскільки в них балерину часто звинувачували в лукавстві.

На опублікованих кадрах видно, як балерина репетирує, виконуючи різні бальні рухи під музику.

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