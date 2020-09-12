Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала мережу, показавши кадри репетиції з цирку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені завжди цікаво освоювати щось нове і незвідане раніше, поєднувати непоєднуване, ризикувати, створювати інтеграції, захоплюватися і реалізовувати себе у творчості в різних інтерпретаціях, розкриваючи грані таланту.🩰 🐣 І ніколи не шкодую ні сил, ні часу.😊 Репетиції в чарівній атмосфері цирку - це особливий стан душі", - йдеться в повідомленні.

View this post on Instagram

Мне всегда интересно осваивать что-то новое и неизведанное ранее, сочетать несочетаемое, рисковать, создавать интеграции, увлекаться и реализовывать себя в творчестве в различных интерпретациях, раскрывая грани таланта.🩰🐣 И никогда не жалею ни сил, ни времени.😊 Репетиции в волшебной атмосфере цирка-это особенное состояние души!🙏 Это радость и возможность творить в удивительно дружелюбной и необыкновенной атмосфере.🙏 С профессионалами, каждый из которых готов искренне помочь.🐣👍 Вскоре мы представим наш проект.😊 А трудолюбия у меня не отнять. Я так люблю быть в творческой ипостаси!🙏😊🩰🦢🎭 И особенно я люблю быть на высоте! Во всем.😊 Огромная моя сердечная благодарность всему коллективу Циркового Училища @gutsei.ru за то, что так тепло приняли меня в свою творческую семью!🙏 Педагогам и студентам, помогающим мне осваивать новые шаги и элементы.🐣 Да и просто находиться с вами рядом, разогреваться с вами в уголочке в квадратном манеже, делать мой балетный Экзерсис, ухватившись за брусья, наблюдать за тренировками и элементами мне не подвластными-это большая радость!😊 Дорожу нашей дружбой и душевным теплом.😊 Всегда с трепетом перешагиваю порог вашего творческого храма.🙏 И спасибо моим друзьям из мира циркового искусства Гии @gia_eradze , Эдгарду и Аскольду Запашным @zapashny.ru , Яночке @yanashevchenko25 ! Это так здорово, когда есть настоящие друзья!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Популярні новини зараз

Болісно бліда Пугачова приголомшила зовнішністю поруч з "коханцем" Асмус: вік нікого не щадить

Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"

Телефонний флірт Кароль і Балана "злили" в мережу, розмови не для всіх: "Боже, що це було?"

Роздягнена Волочкова розкорячилася в лазні, прикрившись віником: "Давненько не бачили"
Показати ще

Не забула Волочкова розповісти про те, що вона працьовита і люби бути в «творчій іпостасі».

А працьовитості у мене не відняти. Я так люблю бути у творчій іпостасі!🙏 😊 🩰 🦢 🎭 І особливо я люблю бути на висоті! У всьому.😊 Величезна моя сердечна подяка всьому колективу Циркового училища за те, що так тепло прийняли мене у свою творчу сім'ю», - уточнюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що Коментарі при цьому Волочкова залишила закритими, оскільки в них балерину часто звинувачували в лукавстві.

На опублікованих кадрах видно, як балерина репетирує, виконуючи різні бальні рухи під музику.

Нагадаємо, що скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях