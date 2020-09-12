Популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась красотой в откровенном топе с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вчера я посмотрела фильм за 200 млн долларов. С невероятными спецэффектами, именем великого режиссёра и огромными ожиданиями. Но мне не очень понравилось. Мне, великому критику 😂, кажется что режиссёр, думая о масштабном забыл о важном. О самом главном, что движет нас людей. И это не любовь, да я это я это говорю😌. Это химия», - говорится в сообщении.
При этом, утверждает Седокова, именно «животные инстинкты» играют в данном вопросе ключевую роль.
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«Мы принюхиваемся друг к другу как животные и наши инстинкты заставляют нас двигаться. Это не просто декольте или короткая юбка, это не голый торс или мускулы у парня. Вернее это просто .) Если бы главный герой хоть на секунду действительно заинтеровался героиней, а не прикрывался сюжетом «я должен спасти ее ребнка» то вероятно, мне было бы интереснее смотреть», - рассказала она.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сдеокова позирует в ярком топе с декольте, который максимально оголяет ее роскошные формы. Знаменитость задрала при этом руки, из-за чего ее фигура максимально эффектно смотрелась в кадре.
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