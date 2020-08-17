Популярная украинская исполнительница Анна Седокова нарядилась в тесный топ и показалась роскошными формами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Седокова позирует в крохотных шортах и топе, эффектно присев и расставив ноги. Красотка устроила жаркий танец на камеру, демонстрируя аппетитные изгибы.
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Дополняли образ красотки эффектная прическа, очки и платок на шее. Однако поклонников Седокова лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в Сторис, хотя многие из них написали бы «как выпирают» ее формы.
Как сообщалось ранее, Седокова нарядилась в практически невидимое белье и пошалила в спалье на камеру.
Красотка решила похвастаться формами на отдыхе, который проводит с возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой. Как известно, сейчас он занимается в Майами в рамках подготовки к новому сезона. В это время Седокова дома развлекается с детьми то на пляже, то в номере.
Позируя в белоснежной постели, Анна продемонстрировала свое белье - розовый спортивный топ и черное бикини без какого-либо смущения.
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