Що вирішили в уряді

Стало відомо, як українці можуть отримати грошову компенсацію після зміни програми з видачі "бебі-боксів"

Про це інформує ТСН.

Як відомо, програма Мінсоцполітики була змінена і тепер молоді батьки замість "пакету малюка" отримуватимуть грошову компенсацію в 5 тисяч.

Гроші поки ще не почали перераховувати, але в профільному Міністерстві обіцяють запустити механізм нарахування виплат незабаром.

Щоб отримати грошову компенсацію, молодим батькам потрібно зробити наступне:

оформити в банку спецкарту для виплат від Мінсоцполітики;

зібрати пакет документів і принести їх в місцеве УСЗН, написавши відповідну заяву;

після цього в УСЗН оформити монетизацію "бебі-боксу".

Коли гроші надійдуть на спеціальну карту, молоді батьки зможуть їх витратити на дитячі товари в певних магазинах, а повний їх перелік вже з'явився на порталі Міністерства соцполітики.

У деяких регіонах батькам ще видають "Бебі-бокси", вартість вмісту яких становить 3800 гривень. Але в Кабміні зазначили, що незабаром ця програма перестане працювати, а виплати українці отримуватимуть до кінця 2021 року.

Раніше ми розповідали, що проблеми з видачею бебі-боксів почалися ще навесні 2020 року.

У Мінсоцполітики повідомляли, що ті, хто не отримав "пакет малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, але через карантин утворилися великі черги.

Без обіцяних бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Куди сумніша ситуація в Донецькій області. Свого бебі-боксу не дочекалися понад 14 тисяч жінок та їхніх немовлят, адже там проект поки так і не стартував – з 2018 року.

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