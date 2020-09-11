Дочка української виконавиці Олі Полякової Марія похвалилася красою в ході нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я і кущик", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Полякова-молодша позує в білосніжній сукні, яка ефектно підкреслює її красу. На одному зі знімків вона "сперлася" об дерево, а на інших вона застигла в розкішних позах.

"Боже, яка краса», «це просто бомбезний вигляд, крута», «волосся шик 😍❤️😘дівчинка красуня», «Маша, ти крута», «поєднання Маші і трави це щось», "супер - копія мамулик", - пишуть її шанувальники.

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До цього ми розповідали, що неповнолітня дочка Олі Полякової Маша показала нове літнє фото.

Треба сказати, що Марія, попри свої юні роки, позиціонує себе, як вже дорослу і самостійну дівчину. Нещодавно Марія хвалилася в мережі своїм бойфрендом, а також демонструвала свої форми в купальнику. 

На останньому знімку, який з'явився у неї в Instagram, дівчина попозувала сидячи в автомобілі, Маша зробила селфі, показавши своє задумливе обличчя крупним планом.

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