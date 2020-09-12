Відома модель Міла Кузнєцова показала себе екстремально близько і розповіла про те, чого не вистачає

На кадрах Міла позувала в блакитному купальнику, зверху якого можна побачити прозору сіточку. Красуня показувала себе під парасолькою, демонструючи пишні груди. Волосся у Кузнєцової були зібрані назад, а образ доповнила зірка яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені в цьому відео не вистачає: раз і змінився купальник, раз і змінився другий. І взагалі, все по кайфу", - сказала у відео красуня.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Не розумію, але ти мені подобаєшся", "вам найкраще сміятися і хихикати. Ти змушуєш мене відчувати себе добре", "у вас дійсно кожен купальник ще крутіше попереднього", "яка краса, вам шалено красиво в такому купальнику", "у тебе все купальники дуже класні", "Бажаю завжди отримувати від життя кайф".

Повідомлялося, що модель Міла Кузнєцова похвалилася вражаючими формами.

Модель розповіла про свій ідеальний День.

"Для мене ідеальний день це як сьогодні. Прокидаєшся о п'ятій ранку і йдеш зустрічати світанок на морі. І тоді такий день довгий. Взагалі просто кайф", - поділилася враженнями дівчина.

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