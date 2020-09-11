Минулого року все було по-іншому

Грошова маса в Україні трохи підросла

Про це інформує Politekа з посиланням на інформацію, надану прес-службою Національного банку України.

Так, у серпні поточного року вона зросла на 0,7% (до 1 трлн 676,923 млрд грн). У свою чергу, резервні кошти за минулий місяць збільшилися до 562,323 млрд грн (на 2,4%).

За оперативними даними Нацбанку, обсяг готівки в обігу в липні збільшився до 462,197 млрд гривень (на 3%), з початку року – на 20,2% (з 384,366 млрд гривень).

У минулому році грошова база зросла з 435,798 млрд гривень до 477,491 млрд гривень (на 9,6%), грошова маса в 2019-му збільшилася з 1 277,6 млрд до 1 438,311 млрд гривень (на 12,3%).

Politeka писала, що в 2020 році в Україні кількість готівки збільшилася на 61,2 мільярда гривень (на 14,4%). Як підрахували представники НБУ, станом на 1 липня в обігу було 486,3 мільярда гривень: з них 483,4 мільярда - банкнотами, і ще 2,8 мільярда - монетами. Найбільше-купюр номіналом 200 гривень.

"Отже, на одного українця припадає 71 банкнот, а розмінних і оборотних монет, які є засобом платежу, - 185 (на початку року - 70 банкнот і 182 монети відповідно)", - такі дані проводяться в повідомленні.

Як вважають у держструктурі, під час карантину Готівка стала довше затримуватися "на руках", і на це могли вплинути багато факторів. Так через обмеження українці стали купувати товарів і оплачувати послуги, а замість цього почалося масове скупчення грошей на "чорний день". За словами прес-служби, таке ж явище спостерігали і в інших країнах, які ввели карантин.

В Україні будь-який банк може закрити рахунок навіть без відома клієнта.

Така можливість передбачена новими правилами обігу банків з клієнтами, які запрацювали у вересні. Вони регулюють ряд питань, пов'язаних з відкриттям, закриттям рахунків і депозитів, пише UBR.

Банк може прийняти таке рішення, оцінивши ризики обслуговування клієнта з точки зору фінансового моніторингу. Рахунок закриють якщо банк не зможе оцінити походження коштів клієнта, переконатися в законності походження і т. п.

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