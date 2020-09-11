Погода в Україні 11 вересня порадує українців останніми теплими днями

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру. Згідно зі свіжими даними, в західних регіонах в п'ятницю настане осінь, температура повітря опуститься до 19 градусів. На сході в цей час господарюватиме літо. Стовпчики термометрів покажуть різницю в 10 градусів.

Так, у західних областях 11 вересня очікується прохолодна погода. Опадів не передбачається, але температура триматиметься на рівні 19-22 градуси тепла. В Ужгороді та Закарпатській області погода буде більш спекотною. Очікується 26-28 градусів.

У центральних регіонах також не буде дощів. Температура повітря коливатиметься в межах 20-22 градусів. А ось на півдні країни буде тепло. Вдень стовпчики термометра прогріються до 29 градусів, давши українцям можливість насолодитися літньою погодою.

У східних регіонах також буде жарко. Вдень температура становитиме 25-28 градусів тепла. Правда, вночі буде набагато прохолодніше. Температура опуститься до 10 градусів.

Варто відзначити, що погода різко змінила акцент і замість обіцяного похолодання найближчим часом українці зможуть насолоджуватися теплою комфортною температурою. На вихідних буде сонячно, що дозволить людям відпочити на свіжому повітрі.

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