Погода в Украине 11 сентября порадует украинцев последними теплыми деньками

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Согласно свежим данным, в западных регионах в пятницу наступит осень, температура воздуха опустится до 19 градусов. На Востоке в это время будет хозяйничать лето. Столбики термометров покажут разницу в 10 градусов.

Так, в западных областях 11 сентября ожидается прохладная погода. Осадков не предвидится, но температура будет держаться на уровне 19-22 градуса тепла. В Ужгороде и Закарпатской области погода будет более жаркой. Ожидается 26-28 градусов.

В центральных регионах также не будет дождей. Температура воздуха будет колебаться в пределах 20-22 градусов. А вот на Юге страны будет тепло. Днем столбики термометра прогреются до 29 градусов, дав украинцам возможность насладиться летней погодой.

В восточных регионах также будет жарко. Днем температура составит 25-28 градусов тепла. Правда, ночью будет намного прохладнее. Температура опустится до 10 градусов.

Стоит отметить, что погода резко сменила акцент и вместо обещанного похолодания в ближайшее время украинцы смогут наслаждаться теплой комфортной температурой. На выходных будет солнечно, что позволит людям отдохнуть на свежем воздухе.

Напомним, что погода сменит акценты, от дождей не останется и следа: к чему готовиться.

А еще Politeka писала, что в Харькове запечатлели аномальное явление, фото: "В начале сентября...".

Также Politeka сообщала, что осеннее равноденствие 23 сентября: приметы и обычаи.