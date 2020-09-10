Послание главной женщины известного молдавского исполнителя Дана Балана всколыхнуло сеть

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм страницу молдавской телеведущей.

Мать певца Людмила Балан опубликовала летнее фото, на котором запечатлена в коротком белом платье. Снимок она сопроводила следующими словами:

«Каким прекрасным было наше лето,

Проститься с ним нам очень тяжело.

Нам дорого и солнце и тепло!

Но осень уважаем мы при этом».

Стоит отметить, мать исполнителя может похвастаться замечательной формой.

«Шикарная», «Обалденна. Супер красавица», «Какая красивая!», «Волшебная королева», «Вай, какая красота», «Красотка, необыкновенная, волшебная женщина!», "Шикарная женщина. Вся такая воздушная", - засыпали комплиментами молдавскую знаменитость.

Отметим, в одном из предыдущих постов Людмилы Балан пользователи Сети увидели послание к украинской певице Тине Кароль. Как известно ей с Даном Баланом приписывают роман.

«Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит. И тогда счастье само найдёт тебя», - написала тогда мама Балана.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.