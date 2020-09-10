У порту Бейрута, де місяць тому стався вибух, що забрав життя 220 людей, вдень 10 вересня спалахнула надпотужна пожежа

Очевидці публікують кадри НП в мережі.

Видно, як над місцем події піднявся величезний стовп чорного густого диму з вогнем, який видно з різних частин міста.

Повідомляється, пожежа виникла на складі, де зберігаються шини і масло.

У мережі пишуть, що місто охопила паніка, людям нічим дихати, безліч життів під загрозою. При цьому влада нічого не коментує і не оголошує евакуацію.

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.



Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020

Пожежа в Бейруті сталася через майже місяць після потужного вибуху. 4 серпня величезною ударною хвилею були знищені кілька будівель, зруйновані приміщення, вибиті шибки. Звук від вибуху почули на Кіпрі - в 250 кілометрах від епіцентру, а дим розтягнувся на сотні кілометрів.

За даними влади, вибух в порту торкнувся всіх районів Бейрута, постраждала половина міста. Згідно з офіційними даними, жертвами НП стали понад 150 осіб, постраждали близько 5 тисяч громадян. Ще понад 60 осіб вважаються зниклими безвісти після трагедії.

Встановлено, що в порту вибухнула аміачна селітра, яку конфіскували з судна ще в 2014 році. Причиною трагедії стали недбалість і корумпованість чиновників, заявила влада Лівану.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці Лівану розніс будинки і машини, дуже багато жертв.