Толпа активистов захватила здание министерства иностранных дел, силовикам пришлось открывать огонь на поражение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех».

Так, сперва под зданием Министерства иностранных дел Ливана произошли столкновения, в ходе которых были подожжены несколько машин. После этого протестующие ворвались в здание и захватили его.

Параллельно с этим вспыхнули столкновения с силовиками, которые открыли огонь на поражения. В результате этого ранения получили 110 человек. Госпитализировать пришлось 32 протестующих.

После этого активисты, которые захватили здание, сняли на камеру сжигание портрета президента. В данный момент силовики решили штурмовать здание.

Позже стало известно, что в результате столкновений один человек погиб. Ним оказался сотрудник сил безопасности.

Напомним, протесты в Бейруте вспыхнули после того, как люди обвинили власти в бездействии из-за взрыва. Долгое время те молчали, а после показали, как сами справляются с последствиями страшного взрыва, который унес жизни 150 граждан.

До этого мы рассказывали, что глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани рассказала, что происходит в ливанской столице после взрыва

По словам украинки, после мощного разрушительного взрыва в порту Бейрута ливанская столица, которую называли "жемчужиной Ближнего Востока", превратилась в руины и теперь ее не узнать.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.