Толпа активистов захватила здание министерства иностранных дел, силовикам пришлось открывать огонь на поражение
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех».
Так, сперва под зданием Министерства иностранных дел Ливана произошли столкновения, в ходе которых были подожжены несколько машин. После этого протестующие ворвались в здание и захватили его.
Параллельно с этим вспыхнули столкновения с силовиками, которые открыли огонь на поражения. В результате этого ранения получили 110 человек. Госпитализировать пришлось 32 протестующих.
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После этого активисты, которые захватили здание, сняли на камеру сжигание портрета президента. В данный момент силовики решили штурмовать здание.
Позже стало известно, что в результате столкновений один человек погиб. Ним оказался сотрудник сил безопасности.
Напомним, протесты в Бейруте вспыхнули после того, как люди обвинили власти в бездействии из-за взрыва. Долгое время те молчали, а после показали, как сами справляются с последствиями страшного взрыва, который унес жизни 150 граждан.
До этого мы рассказывали, что глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани рассказала, что происходит в ливанской столице после взрыва
По словам украинки, после мощного разрушительного взрыва в порту Бейрута ливанская столица, которую называли "жемчужиной Ближнего Востока", превратилась в руины и теперь ее не узнать.
Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.
Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.