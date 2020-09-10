В порту Бейрута, где месяц назад произошел взрыв, унесший жизни 220 человек, днем 10 сентября вспыхнул мощнейший пожар

Очевидцы публикуют кадры ЧП в Сети.

Видно, как над местом происшествия поднялся огромный столб черного густого дыма с огнем, кторый видно с разных частей города.

Сообщается, пожар возник на складе, где хранятся шины и масло.

В сети пишут, что город охватила паника, людям нечем дышать, множество жизней под угрозой. При этом власти ничего не комментируют и не объявляют эвакуацию.

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.



Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020

Пожар в Бейруте произошел спустя почти месяц после мощного взрыва. 4 августа огромной ударной волной были уничтожены несколько зданий, разрушены помещения, выбиты стекла. Звук от взрыва услышали на Кипре - в 250 километрах от эпицентра, а дым растянулся на сотни километров.

По данным властей, взрыв в порту затронул все районы Бейрута, пострадала половина города. Согласно официальным данным, жертвами ЧП стали более 150 человек, пострадали порядка 5 тысяч граждан. Еще более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.

Установлено, что в порту взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали с судна еще в 2014 году. Причиной трагедии стали халатность и коррумпированность чиновников, заявили власти Ливана.

Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.