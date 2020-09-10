В порту Бейрута, где месяц назад произошел взрыв, унесший жизни 220 человек, днем 10 сентября вспыхнул мощнейший пожар
Очевидцы публикуют кадры ЧП в Сети.
Видно, как над местом происшествия поднялся огромный столб черного густого дыма с огнем, кторый видно с разных частей города.
Сообщается, пожар возник на складе, где хранятся шины и масло.
В сети пишут, что город охватила паника, людям нечем дышать, множество жизней под угрозой. При этом власти ничего не комментируют и не объявляют эвакуацию.
Пожар в Бейруте произошел спустя почти месяц после мощного взрыва. 4 августа огромной ударной волной были уничтожены несколько зданий, разрушены помещения, выбиты стекла. Звук от взрыва услышали на Кипре - в 250 километрах от эпицентра, а дым растянулся на сотни километров.
По данным властей, взрыв в порту затронул все районы Бейрута, пострадала половина города. Согласно официальным данным, жертвами ЧП стали более 150 человек, пострадали порядка 5 тысяч граждан. Еще более 60 человек числятся пропавшими без вести после трагедии.
Установлено, что в порту взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали с судна еще в 2014 году. Причиной трагедии стали халатность и коррумпированность чиновников, заявили власти Ливана.
Напомним, масштабы катастрофы в порту Бейрута показали одним фото.
Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.
Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице Ливана разнес дома и машины, очень много жертв.