Російський співак Влад Топалов показав рідкісні кадри зі своїм давнім другом і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким раніше виступав у групі Smash

Він опублікував спільні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net. На них артисти відображені в якомусь коридорі, судячи з усього, за лаштунками. На першому знімку Топалов і Лазарєв обіймаються, на інших позують поруч або про щось спілкуються. Влад одягнений в білий світшот і чорні штани, на Сергії ж можна помітити чорні джинси і піджак.

"Брати по зброї", - підписав фотографії співак. Сергій Лазарєв прокоментував запис і не став приховувати своїх почуттів: "обожнюю". Користувачі, в свою чергу, теж поділилися своїми враженнями від побаченого в коментарях:

"Шкода досі, що група Smash розпалася😭 😅 хоча мені вже 29 років😕 🙈"; " було б супер якби ви записали дует але не як група а як сольні співаки. Ностальгія 🤗"; " які круті!!!🔥 🔥 🔥ААА!відразу Smash!! згадалися! І все таки сподіваюся, що для своїх старих і відданих ви ще заспіваєте😉 😍 🤗"; "дуже атмосферні і теплі фотографії. У вас обох сильна і добра енергетика! Стільки світла! Дай Бог здоров'я вам і вашим родинам!"; "Як приємно бачити такі фото і таку справжню дружбу 🙂".

Варто відзначити, що Сергію Лазарєву приписують роман зі знаменитою співачкою Ані Лорак. Артисти неодноразово підігрівали чутки про те, що вони коханці, спільними фотографіями.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв показав сина, що підріс: "мати-тобто у цих дітей?".

А ще Politeka писала, що роздягнений Лазарєв розсекретив тату на честь коханої жінки і видав її ім'я: «Все, чого хотіла, виповнилося».

Також Politeka повідомляла, що м'язистий Лазарєв звів з розуму ідеальним тілом в майці, Лорак кусає лікті: "О боже, який...".