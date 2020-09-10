Популярна українська виконавиця Аліна Гросу виклала в мережу свіжі пікантні фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

На фотографіях виконавиця сидить в басейні в білосніжній туніці, волосся Аліни зібрані в стильну зачіску.

Співачка оголила плечі, завдяки чому фанатам стало зрозуміло, що Гросу цього разу "забула" надіти нижню білизну.

Фанати менш ніж за годину поставили більше двох тисяч лайків, зазначивши в коментарях до повідомлення красу співачки і її стильний образ.

"Завжди ПРЕКРАСНА !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Дуже красиво ❤️😍 Красуня🌞Боженька зовнішністю нагородив канечно🔥❤️ нереальна 🤤 гарного вам дня і настрою 🙏💓 Всі гарні фото👍🌷 дуже класна,))", – пишуть люди.

Politeka писала, що Аліна Гросу підкорила образом у білій сукні. Зірка поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках співачка сидить в альтанці, млосно позуючи на камеру. На ній легке біле плаття з відкритими плечима і ніжним візерунком. Гросу залишила волосся розпущеним, додавши романтичності своєму образу укладанням зі злегка недбалими хвилями. Доповнює вбрання співачки маленький солом'яний капелюшок. За спиною артистки видно зелень і квіти.

Популярна українська співачка поділилася зворушливими сімейними кадрами на своїй сторінці в Instagram. У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 Серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу-Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман. З цієї нагоди Аліна вирішила поділитися з шанувальниками зворушливим відео, на якому вона розважає маленького Мішу. Зірка виглядає дуже задоволеною, коли тримає брата на руках і грає з ним на майданчику. Судячи з цих кадрів, з Гросу вийшла б прекрасна мати.

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