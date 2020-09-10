Популярний російський шоумен і співак Олександр Ревва (Артур Пирожков) в черговий раз здивував шанувальників
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на пост знаменитості в соцмережі Instagram.
Виконавець сам себе привітав з днем народження, розмістив своє фото, зроблене, коли зірка був ще зовсім маленький.
"Друзі!!! Всім доброго ранку!! І гарного дня... Дня мого народження!!!! Уааа!!!! Уаааааа!!! ... Уааааааааа!!!! 🎂 #уааааа", - підписав фотографію Артур.
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На чорно-білому кадрі - усміхнене немовля без волосся лежить на животі на дивані. Маленький Саша дивиться в об'єктив фотоапарата і мило посміхається. Кулачок дитини піднесений до рота, на майбутній знаменитості – сорочечка без рукавів. На задньому фоні фотографії - типовий килим часів СРСР.
Фанати оцінили знімок свого кумира, залишивши під постом масу захоплених коментарів.
"З Днем Народження 🎉 😘 З Днем народження, найсексуальніший чоловік 😘 з Днем Народження!!! Приголомшливо талановита людина! Обожнюю Вас!!! З днем народження 🎉 🎉 🎉 з днем народження!ОЛЕКСАНДР, від щирого серця вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо Вам міцного здоров'я, сімейного щастя і благополуччя, успіхів і процвітання! Спасибі вам за радість, яку ви нам даруєте! З днем народження! 🙂🙋♀️💐🎂🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊", – пишуть люди.
Примітно, що Ревву привітала і українська поп-діва Ані Лорак.
"З днем народження! 🎈 🎈 🎈Будь щасливий і любимо завжди!",- привітала співачка Артура.
Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, виклав у Мережу кумедний ролик. Свіже відео він опублікував у себе в Instagram.
На кадрах видно, що Артур зі своєю партнеркою запально танцюють в холі імовірно Рагсу під пісню " Допоможи мені!"з кінофільму" Діамантова рука " авторства Олександра Зацепіна і Леоніда Дербеньова.
На Ревві, що зображає співробітницю Рагсу, надіто червоне плаття, червоні жіночі туфлі, на очах – окуляри, на голову надітий перуку.
Популярний російський виконавець Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, поділився знімком зі своїми улюбленими жінками. Свіже фото він опублікував у себе в Instagram. На фото дружина Ревви Анжеліка сиділа в обнімку з молодшою донькою пари Амелі. Волосся у дівчат були розпущені, виглядали вони приголомшливо.
"Моя пантеРА @angelikarevva і зайченя @amelirevva бажають всім доброго ранку і гарного дня!",- підписав фото артист, розсекретивши прізвиська своїх улюблених жінок.
За шість годин пост Ревви зібрав понад 40 тисяч лайків. Оцінила пост популярна співачка Віра Брежнєва, яка залишила лайк. У коментарях йому залишили масу компліментів.
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