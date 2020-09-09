Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою у відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Красуня повернулася!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Нікітюк позує в сукні, схожій на те, в якому у фільмі «Красуня» актриса Джулія Робертс.
Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадром знаменитість поділилася у себе в Сторіс.
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До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк полонила довжиною ніг в екстремальному міні
Леся була одягнена в дуже коротку сукню чорного кольору, яка ледь прикрила найпотаємніше. Зверху красуня накинула стильний світлий піджак, який виявився навіть довшій сукні. В результаті довгі ніжки телеведучої виявилися повністю на виду. Образ Леся доповнила неймовірно красивими туфлями оранжевого кольору.
Вона стояла біля стінки, позуючи на камеру. Красуню зняли з вельми вдалого ракурсу, в результаті чого її ніжки стали здаватися ще довшими. Варто відзначити, що зріст Нікітюк 180 сантиметрів, тому вона володарка дійсно довгих ніг.
Нагадаємо, що Нікітюк на відпочинку втратила голову і ошелешила фігурою в плавках: "чому ноги не поголила?".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк розсунула ніжки в грайливому міні біля дзеркала:"ідеальна блондинка".
Також Politeka писала, що щаслива Нікітюк побешкетувала з велелюбним другом на камеру, засмущавши всіх: "щоб чоловік так умів".