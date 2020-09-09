Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Красуня повернулася!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Нікітюк позує в сукні, схожій на те, в якому у фільмі «Красуня» актриса Джулія Робертс.

Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадром знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк полонила довжиною ніг в екстремальному міні

Леся була одягнена в дуже коротку сукню чорного кольору, яка ледь прикрила найпотаємніше. Зверху красуня накинула стильний світлий піджак, який виявився навіть довшій сукні. В результаті довгі ніжки телеведучої виявилися повністю на виду. Образ Леся доповнила неймовірно красивими туфлями оранжевого кольору.

Вона стояла біля стінки, позуючи на камеру. Красуню зняли з вельми вдалого ракурсу, в результаті чого її ніжки стали здаватися ще довшими. Варто відзначити, що зріст Нікітюк 180 сантиметрів, тому вона володарка дійсно довгих ніг.

Нагадаємо, що Нікітюк на відпочинку втратила голову і ошелешила фігурою в плавках: "чому ноги не поголила?".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розсунула ніжки в грайливому міні біля дзеркала:"ідеальна блондинка".

Також Politeka писала, що щаслива Нікітюк побешкетувала з велелюбним другом на камеру, засмущавши всіх: "щоб чоловік так умів".