Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна-2018", похвалилася красою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих фотографіях Гузь позує в білосніжному вбранні, ефектно розставивши ноги. Дівчина сидить на сіні, поверх якого поклали простирадло і поставили квіти.

Особливої краси знімку надала зачіска Гузь, яку дівчина намагалася нібито поправити. Кадри ніяк не були підписані, проте її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Занадто солодко вийшло», «красоточка», "вау, ефектно виглядаєш", - пишуть вони.

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Зірка активно ділиться цікавими фото в своєму Instagram, представляючи в різних образах: від гарячої спокусниці, до дуже красивої скромниці.

Цього разу модель зробила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Зірка розпустила довге русяве волосся і дивилася в камеру, трохи виставивши вперед губи.

Красуня зробила макіяж, завдавши на шкіру тон і рум'яна. Обличчя красуні ніби сіяло зсередини. Також Леоніла підкреслила пишні вії чорною тушшю.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве:»це дуже мило".

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