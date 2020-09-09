Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала видом в екстраміні, а також оригінальним визнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій улюблений салон нігтьового сервісу завжди гостинний.😊 🌺 Кілька років я довіряю мої ногтішкі майстрам тільки цього салону.... Мої улюблені майстри Ліза (ручки) і Діана (ніжки) експресом одночасно наводять красу, яка тримається по півтора місяці!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Волочкова позує в екстра-міні, демонструючи розкішні ноги. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки балерина закрила можливість коментувати свої фотографії.

До цього ми розповідали, що російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова, яка зараз відпочиває за кордоном, похвалилася новим фото.

На фото Волочкова позує в злитому червоному купальнику, широко розкрив халат того ж кольору, одягнений поверх. При цьому пишні груди балері залишається толлько трохи прикритою. Стоїть вона в такому вигляді на кораблі.

"Червоні вітрила", - коротко підписала балерина знімок.

Відзначимо, що коментарі на сторінці Волочкової відключені. Тому дізнатися, як оцінили таку «Ассоль», не вийде. Ймовірно, балерина передбачала потік негативу в свою сторону.

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