Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив сумним виглядом

Артист, якому багато хто приписує таємний роман зі співачкою Ані Лорак, поділився новим фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

«Добрий ранок.... ☀️ Сьогодні Фігаро...",- анонсував артист свою виставу.

Однак багато хто звернув увагу на сумний виснажений вигляд Лазарєва. Фолловери засипали компліментами і словами підтримки улюбленого артиста.

"Сергій не сумуй, я теж спати хочу», "красень", "Сергій, ти принадність!!♥ ♥ ♥", "У вас якийсь сумний погляд", "моє сонечко 🌞 ❤️ не сумуй... Яка погода, за вікном такий і настрій....", "Сергійко, який же ви красивий", "Ура, нарешті спектакль", "Сергійко, сонечка вам в душі, щоб воно гріло, не сумуйте", "Ох цей погляд а!", "Які у Вас гарні очі...а чому невимовно сумні? Ми переживаємо...начебто кар'єра на підйомі, нові пісні чудові, ви нарозхват, ми дуже раді бачити Вас на екрані в різних концертах...і якщо Вас немає, то для нас це не концерт 😂 😂 � � ми вас дуже поважаємо і любимо за талант і добру душу...не сумуйте...у Вас дуже цікава і насичена подіями життя", "Хорооооош", "Лапочка", "Красунчик", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лазарєв розповів, що за чотири місяці схуд на 12 кілограм. Фанати зустріли із захопленням звістку про такі успіхи артиста в роботі над фігурою.

Нагадавши, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов блиснув оголеним торсом і перевершив «коханця» Ані Лорак Сергія Лазарєва: «Ну прям Тарзан».

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