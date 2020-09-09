Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова спокусила формами в жаркому вбранні

Зірка похвалилася стрункою фігурою в одній білизні тілесного кольору, пише Politeka.net. У такому відео Ольга постала у своєму новому кліпі на пісню "Проблема".

Зірка постала в боді майже тілесного кольору, через що його важко було розгледіти. Красуня активно рухалася, торкаючись себе.

Крім того, красуня поміняла наряд, поставши у чорних топіку і шортиках з підв'язками.

Довге волосся артистки розвіював вітер, адже Ольга знімалася на даху.

"Проблема. 😈 10.09.2020", - написала Ольга.

За 17 годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це вогнище", " Круто, ось така Оля Бузова мені подобається, просто нереальна. Хіт однозначно, заслуговує всіх премій в цьому році🙏 🏻❤️", "каааайф❤️", "Най-най🔥 🔥 🤤", " 🔥 🔥 🔥 це буде розрив! 🔥 🔥 🔥", "пісня в двох словах ️ ️ придумала .... відмінна співачка👩 🎤", "нагадало пісню Христини Сі «я проблема"»", "вау як завжди шикарна🤩", " вау вогонь😍 🔥", " кайф дійсно . Це вищий пілотаж, ракета запущена🚀 🚀 🚀 🚀 трек бомбічний. Оля офігітельно виглядає сексі❤️😍😍😍😍🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова веде активний спосіб життя, але при цьому не забуває відпочивати.

Так, зірка нещодавно показала, як веселиться прямо в туалеті в яскраво-червоній сукні і в таких же напівпрозорих колготках.

На тлі також чути чоловічий голос, накладений на ролик: "Подивися на мене, подивися на мою ногу, як красива вона. Ти реально думаєш, я буду бігати за тобою?".

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