Національний банк попередив українців про серйозну небезпеку і розповів, як можна убезпечити себе

Про це повідомила прес-служба НБУ в Facebook.

Зазначається, що використовують шахраї для своїх злочинних цілей мобільний телефон.

Так, номер телефону, який українці використовують, щоб зайти в Інтернет-банкінг, або для ідентифікації при зверненні в банк, називається фінансовим.

Цей номер прив'язаний до банківського рахунку. Саме на нього приходять коди підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс на рахунках.

"Майже у кожного з нас є фінансовий номер телефону. Але ми рідко замислюємося про безпеку та захист інформації про цей номер. Ми повідомляємо його друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, залишаємо в анкетах при опитуваннях на різних сайтах і т.д. у той же час шахраї дуже часто полюють за фінансовим номером телефону", – зазначили в НБУ.

Знаючи фінансовий номер, аферисти можуть викрасти гроші з рахунків, придбати на них товари в звичайному магазині або на інтернет-сайтах або ж взяти онлайн-кредити на ім'я власника номера.

Без відома власника шахраї перевипускають його SIM-карту як "загублену", і отримують доступ до його рахунків.

У НБУ дали поради, як захистити свій фінансовий номер:

перейти на контракт з мобільним оператором;

не розголошувати свій фінансовий номер телефону;

відключити послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора;

встановити PIN-код на SIM-карту зі складним 8-значним паролем і пароль блокування телефону;

зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора.

Нагадавши, рахунки українців масово спустошують, розкрита зухвала схема.

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей « " Ваша карта заблокована»

Також Politeka писала, що НБУ терміново попередив українців про схему шахраїв, як не втратити гроші.