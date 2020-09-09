У Великобританії близько 3,5 млрд фунтів стерлінгів, спрямованих на підтримку бізнесу під час карантину, були виплачені помилково або через шахрайство.

Про це інформує Politeka з посиланням на BBC.

Так, за підрахунками відомства з податкових і митних зборів країни, через помилки або шахрайські запити сума виплати може становити 5-10% від загальної програми, яка становить 35,4 млрд фунтів стерлінгів.

Видання пише, що значущі помилки або шахрайство можуть бути в 27 тисячах заявок. В управлінні сподіваються на те, що представники бізнесу перевірять свої заявки і, помітивши помилки, повернуть зайві виплати. Також у відомстві закликали співробітників повідомляти про можливі махінації з боку роботодавців.

The Telegraph, у свою чергу, пише, що в Австрії не менше 100 осіб отримали чеки на 1200 доларів "коронавірусної допомоги" від Міністерства фінансів США.

За отриманими чеками кошти були зняті в двох австрійських банках: Sparkasse і Raiffeisen Bank. Представник Raiffeisen повідомив, що можливою причиною розсилки чеків стала помилка, допущена Міністерством фінансів США.

Уточнюється, що влада США може ініціювати повернення коштів, проте процедура настільки складна, що навряд чи до цього дійде.

Politeka писала, що сума компенсації втраченого за час карантину заробітку від Фонду соціального страхування України досягла понад 13 мільйонів гривень. Допомога передбачена на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 – 11".

Зазначається, що направлення на оплачувану ФССУ самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим "китайським вірусом". На період карантину відкрити листок непрацездатності можна в дистанційному режимі - для цього працівник повинен по телефону звернутися до свого сімейного лікаря.

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