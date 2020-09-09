Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Кузнєцова показала себе в смугастому купальнику, який візуально зробив бюст ще більше. Міла позувала перед парасолькою на пляжі, а образ доповнила стильними окулярами. Красуня без сорому демонструвала свою гордість, показавшись досить близько до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розповім прикол) Червоне море багате на корали і риби. Вже як 4 день граю з однією рибкою, пірнаючи в окулярах біля буйка) так весело я за буйок, а вона мене відганяє і красива така)) ух... заходжу в магазин ввечері і дивлюся брошуру... риба-хірург", - написала Міла.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "ти як завжди просто неперевершено виглядаєш", "Gorgeous", " Хм! Дивно що ви не знали про це. Я ще в дитинстві в радянській енциклопедії про цю рибу читав", "Ого, не знала,що є такі небезпечні, але на вигляд милі, рибки", "Ух ти!".

Повідомлялося, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе в незвичайному образі, похвалившись відпочинком.

На фото красуня позувала в смугастому купальнику, демонструючи себе досить близько. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а волосся зібрала в хвіст.

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