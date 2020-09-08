Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, розповіли, як провели час
Шестирічні дітлахи ростуть дуже артистичними і активними, пише Politeka.net. Максим Галкін часто ділиться кадрами зі своїми дітьми в Instagram.
Так, кілька годин тому артист опублікував сторіз, показавши Лізу і Гаррі, які прийшли після школи.
Люблячий батько поцікавився, як пройшли заняття, після чого Ліза сказала: "Все було ОК!". Також дівчинка зазначила, що сьогодні було легше. А Гаррі при цьому ходив по будинку і активно рухався.
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Видно, що обом припало до душі навчання, адже у них був піднесений настрій. Гаррі в кінці відео навіть трохи заспівав і посміхнувся.
Варто відзначити, що Ліза була одягнена в костюм - довга яскрава кофта і рожеве лосини, а її братик - у футболку із зображенням блискавки і джинси.
Примітно, що за кадром було чути голос Алли Пугачової, яка розмовляла з енергійною дітворою. Так і хочеться сказати про них: "Ось це балувані!".
Нагадаємо, Ліза і Гаррі пішли в перший клас цього року. Брат і сестра вчаться в приватній підмосковній гімназії на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.
Нещодавно на одній з фан-сторінок з'явилося фото маленької Єлизавети в класі.
Дівчинка позувала за партою з піднятою рукою. На ній сувора форма гімназії.
Раніше ми писали, що Галкін показав, як Гаррі і Ліза граються перед дверима свого замку.
Артист їх запитує про враження від школи.
"Нормально", - каже новоспечений школяр.
"Просто норм", - додала його сестричка.
"Задоволені діти", - чути за кадром голос Алли Пугачової.
Нагадавши, дочка-першокласниця Максима Галкіна і Алли Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу:»дівчинка з гумором".
Як повідомляла Politeka, Пугачова не стрималася і розплакалася в обіймах Галкіна, повне відео: "дожити б до тих часів, коли вони…»
Також Politeka писала, що схудла Алла Пугачова в міні-спідниці і кедах викликала фурор в школі Лізи і Гаррі: "першокласна дівчина"