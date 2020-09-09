Погода в Україні 9 вересня порадує українців сонцем і теплом

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру. У середу, 9 вересня, в Україні буде тепло і сонячно. Опадів не передбачається, тому українці зможуть насолодитися останніми теплими днями.

Згідно з прогнозом, це будуть останні пару днів перед різким похолоданням, коли температура повітря опуститься до 17 градусів. У середу ж на всій території України очікується 20-26 градусів тепла.

Найтепліше, традиційно, буде на півдні. Там стовпчики термометра прогріються до 26 градусів. Це дасть можливість туристам насолодитися пляжним відпочинком.

У західних областях очікується 22-24 градуси тепла. Така ж температура очікується в східних регіонах. В Центрі теж буде сонячно. Температура прогріється до 21-23 градусів.

У Києві 9 серпня буде сонячно і тепло. Вдень температура підніметься до 22-24 градусів, а вночі серйозно похолодає. Очікується 10-12 градусів тепла.

За словами синоптиків, осінь цього року настане згідно з графіком. Тому в українців є хороша можливість насолодитися літньою погодою. Вже 11 вересня очікується різке похолодання по всій території України.

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