Українці мають бути готовими до нових погодних випробувань

Про це у своєму Facebook попередила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 8 вересня, до України увірвуться атмосферний фронт та антициклон Jurij.

Вже найближчої ночі антициклон піде в східному напрямку, тому дощитиме у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, та на Київщині і Вінниччині.

"Вранці 8-го вересня дощі очікуються лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, тобто, на Півночі. Решта території України піде на роботу без парасоль. А вдень антициклон ще підпихне фронт далі й тому дощі вже можливі лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині", - зазначила Діденко у своєму Facebook.

Через атмосферний фронт завтра в Україні буде прохолодно.

"У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода. +25+29 градусів", - повідомила синоптик та попередила водіїв про тумани.

Що стосується Києва, то вночі та вранці можливий дощ, а вдень вже буде відносно суха погода.

"Температура повітря у вівторок знизиться і становитиме в столиці +20+22 градуси, прихопіть щось з довшим рукавом. Потім у Києві потепліє, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними буде комфортно,+23+25 градусів", - резюмувала Діденко у своєму свіжому прогнозі погоди.

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