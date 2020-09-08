Американська фітнес-модель Ана Чері здивувала розмірами своїх достоїнств в одній чорній майці і "навидимій" білизні

Ана є знаменитою спортсменкою, власницею власного бренду спортивного одягу і постійно дивує в соціальній мережі спекотними фото зі спортзалу, відпочинку на природі або ж на пляжі.

Чері вважає, що стежити за собою - це не завжди тренування і харчування, іноді це просто духовний відпочинок. Тому зрідка в її профілі з'являються спекотні фото, зроблені вдома.

"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу!",- одного разу відзначала Чері.

Цього разу відпочити Ана вирішила в простій чорній майці з натуральної тканини, а також чорній білизні, якої фактично не видно через високу посадку. Користувачі Мережі тут же звернули увагу на побачене:

"Боже, абсолютно приголомшлива фігура, вибач за всі компліменти, але у мене закінчуються компліменти, тому що ти приголомшлива дитинко. 😍😍😍😍👍👍🌹🌹🌹», «Краще без трусиків будь ласка", "мені подобається дитинко», «кішка», "приголомшливо з приголомшливою позою", - пишуть користувачі.

Раніше ми також писали, що Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в топі з екстремальним вирізом.

"Привіт, сподіваюся, у вас хороші вихідні! Я просто буду тут прохолоджуватися в своєму будинку, тому що спека і, знаєте, Китайський вірус і все таке», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує на ганку свого будинку, вбравшись при цьому в топ з екстремальним декольте. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектного макіяжу.

"Жаркі пагорби", " богиня!", "краса просто Невимовна", "абсолютна спека", "дуже красиво виглядаєш«," вау, Анна! Ти біса красиво вийшла на фотці", - пишуть її шанувальники.

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