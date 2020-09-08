Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала дивовижне струнке тіло на домашньому селфі

Не секрет, що Емілі володіє дуже хорошим обміном речовин, що дозволяє їй бути завжди стрункою і перебувати у відмінній формі.

«Я ходжу в кав'ярню» Blacktop Coffee " щоранку, і разом з чорною кавою я дозволяю собі з'їсти печиво, яке називається «kouign-amann», - одного разу зізналася Ратаковскі в інтерв'ю.

При цьому дівчина зазначає, що зазвичай на обід їсть салат або бутерброд, а ось на зйомках вона стримує себе, адже часто там є «шведський стіл». Також Емілі любить солодощі, іноді дозволяючи собі з'їсти круасан або кекс.

"Мій організм потребує заліза, тому я безумовно не та людина, яка їсть виключно салати. Мені подобається тримати власне тіло в балансі і поставляти йому енергію вчасно. Це запорука міцного здоров'я", - зазначала раніше дівчина. І судячи з фото, представленому в Instagram, це правда так.

Ратаковскі виглядала приголомшливо в темному Бікіні на домашньому Селфі і це відразу відзначили фанати, написавши, що вона виглядає дуже пікантно і схожа на грішного ангела.

Раніше ми також писали, що струнка модель блиснула виглядом в супер-короткій майці, що не прикриває навіть груди Емілі, а також простих сірих штанях на гумці. Супермоделі вдалося здивувати не тільки яскравим видом на домашньому Селфі завдяки сталевому пресу і помітним пружним формам, але ще і викликати заздрість серед прихильниць.

Як відомо, багато хто думає, що дівчина проводить в спортзалі нескінченну кількість часу і постійно займається вдома, щоб не набрати зайвого. Однак, як пояснює Емілі, вона просто багато гуляє, добре спить і правильно харчується. І це при тому, що дівчина не відмовляє собі у фастфуді і солодощах.

"Ти не повинна бути законною 😍", " Абсолютно чудова!!!", "Ваууу просто вауу", " ви буквально виглядаєте як голодуючий ефіоп. Ти чудова, але чорт візьми, це чертовски худо, ти можеш поправитися на 20 фунтів і виглядати приголомшливо!».

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